Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu
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Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu

15.10.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:55

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk etti. Ay-Yıldızlılar 2-0 geriden gelip 2-2'yi yakalayarak müthiş bir geri dönüşe imza atarken, maça damga vuran isim, çizgiden çıkardığı topla Merih Demiral oldu.

Juventus'ta forma giyen yıldız stoper, 81. dakikada gelişen Sırbistan atağında rakip futbolcunun kafa vuruşunu çizgiden çıkararak gole izin vermedi. Merih Demiral bu kritik müdahalesiyle Milli Takım'ı yenilgiden kurtardı.

Merih, İzlanda'yla oynanan maçta da topu çizgiden çıkarmış ve mutlak golü engellemişti.

Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu

BİNLERCE TWEET ATILDI

Bu kurtarış sonrası sosyal medyanın en çok konuşulan ismi Merih Demiral oldu. Yıldız stoperle ilgili binlerce tweet atıldı.

İşte Merih Demiral'la ilgili yapılan yorumlardan bazıları;

Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu
Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu
Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu
Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu
Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu
Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu

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Haber Yorumları (3)
KUKARİ BDİ: Milli takımdan prim alamadıkları için gruplaşan ve külhanbeyi gibi gezen futbolcular değil böyle uşaklar lazım milli takıma.
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YORUMSUZ: adamın başında maç boyunca mehter çalmıyorsa bilmiyorum demiş biri bence hakkaten öyle oynuyor. Helal olsun umarım hevesin kırılmaz
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TUNA: savunmayı çok iyi bilen klasik italyan savunma oyuncularına benziyor biraz daha ilerleme kaydederse Baressiden Materazziden farkı kalmayacak
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500
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