Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu
15.10.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:55
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk etti. Ay-Yıldızlılar 2-0 geriden gelip 2-2'yi yakalayarak müthiş bir geri dönüşe imza atarken, maça damga vuran isim, çizgiden çıkardığı topla Merih Demiral oldu.
Juventus'ta forma giyen yıldız stoper, 81. dakikada gelişen Sırbistan atağında rakip futbolcunun kafa vuruşunu çizgiden çıkararak gole izin vermedi. Merih Demiral bu kritik müdahalesiyle Milli Takım'ı yenilgiden kurtardı.
Merih, İzlanda'yla oynanan maçta da topu çizgiden çıkarmış ve mutlak golü engellemişti.
BİNLERCE TWEET ATILDI
Bu kurtarış sonrası sosyal medyanın en çok konuşulan ismi Merih Demiral oldu. Yıldız stoperle ilgili binlerce tweet atıldı.