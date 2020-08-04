Menfaat nasıl yazılır? TDK'ya göre menfeat mi, menfaat mi?

Menfaat kelimesi günlük hayatta sıkça karıştırılan kelimelerdendir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Menfaat nasıl yazılır? Menfeat mi, menfaat mi? TDK'ya göre menfaat kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MENFEAT Mİ, MENFAAT Mİ?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı "menfaat'' şeklinde olacak. Peki, menfaat ne demek? Kelimenin yine TDK'ya göre; çıkar, yarar anlamına geliyor.

Menfaat - doğru yazılışı

Menfeat - yanlış yazılışı

MENFAAT İLE ÖRNEK CÜMLELER

Okul yıllarında arkadaş çevresinde en çok karşılaşılan durum menfaat ilişkisi oluyor sanırım.

Kişinin menfaatleri, izleyeceği yolu belirliyor.