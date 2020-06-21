Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı bu pazar gününde de Küçükçekmece Menekşe Plajı'na akın eden vatandaşlar, denize girdi ve güneşlendi. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, bazılarının uymaması ise dikkat çekti.

21.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:42

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta plajlarda yoğunluk yaşanmıştı. Kısıtlamasız bu pazar gününde de Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda çok sayıda vatandaş, denize girdi ve güneşlendi.

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AĞAÇ ALTLARINDA PİKNİK YAPTILAR

Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı. Kimi vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti.

CANKURTARANLAR VATANDAŞLARI SÜREKLİ UYARDI

Cankurtaranlar zaman zaman denize girenlere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Menekşe Plajı'nda denize giren yüzlerce kişi havadan görüntülendi.