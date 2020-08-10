İzmir'de orman yangını çıktı! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Menderes ilçesi Görece mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 iş makinesi ile müdahale edilirken, yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor.

YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca İzmir'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı. Bakanlığın açıklamasında, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü mevkiinde saat 15.34'te orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15.44'te yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi.Açıklamada ayrıca 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

2 AĞUSTOS'TA ÇIKAN YANGIN 400 HEKTAR ALANA ZARAR VERDİ

İzmir Menderes'te 2 Ağustos'ta çıkan ve 22 saat sonra kontrol altına alınan yangın 400 hektara yakın alana zarar vermişti. Yangınla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.