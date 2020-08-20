Menajerimi Ara 3. tanıtım fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara dizisi yayın tarihi belli oldu mu?

Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisinin senaryosunuYelda Eroğlu yazıyor. Menajerimi Ara dizisi 25 Ağustos Salı akşamı saat 20:00'da ekranlarda olacak. Yayınlanan tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçlarını konu alıyor.

MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin yayın günü belli oldu. Menajerimi Ara ilk bölüm, 25 Ağustos Salı günü ekranlarda olacak.

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Barış Falay,

Canan Ergüder,

Fatih Artman,

Ahsen Eroğlu,

Deniz Can Aktaş,

Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer almaktadır.

MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor. Oyuncuların kaprisleri, egoları ve hayatlarını gözler önene seren dizinin geniş oyuncu kadrosu büyük merak uyandırdı.

MENAJERİMİ ARA 3. TANITIM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ