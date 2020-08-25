Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Menajerimi Ara 1. bölüm izle

Birçok başarılı ismi bünyesinde barındıran Menajerimi Ara, bir uyarlama dizidir. 25 Ağustos günü ilk bölümü ile Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Menajerimi Ara konusu nedir? Dizi, Ali Bilgin'in yönetmenliğinde ve Yelda Eroğlu ile Yeşim Çıtak'ın senaristliği eşliğinde ekrana geliyor.

MENAJERİMİ ARA 2. BÖLÜM FRAGMANI

Diziseverlerin heyecanla beklediği Menajerimi Ara dizisi sonunda 25 Ağustos Salı günü ilk bölümüyle TV ekranlarındaydı. Menajerimi Ara 2. yeni bölüm fragmanı ise araştırılanlar arasında yerini aldı. Dizinin 2. bölüm fragmanı sevneleriyle paylaşıldı.

Menajerimi Ara son bölüm izle..

MENAJERİMİ ARA KONUSU

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?