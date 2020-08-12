Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı

Beşiktaş, transferleri çalışmalarına hız verirken dünya yıldızı Mario Balotelli'yi de gündemine aldı. Oyuncunun menajeri Mino Raiola'dan gelen haber ise taraftarları heyecanlandırdı. Raiola, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada siyah beyazlıların Balotelli için kendisiyle temasa geçtiğini öne sürdü. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAKİ HAREKETİYLE GÜNDEME GELDİ

Mario Balotelli, taraftarların sosyal medyadaki "Come to Beşiktaş" çağrısına yanıt verdip yoruma kalp emojisi koymuştu.

19 MAÇA ÇIKTI

Mario Balotelli, Brescia'da bu sezon 19 maçta 5 gol attı. Deneyimli futbolcu, kariyerinde Lumezzane, Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Milan, Nice ve Marsilya'da da oynadı.