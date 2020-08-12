HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı

Mario Balotelli'yi gündemine alan Beşiktaş'a oyuncunun menajeri Mino Raiola'dan taraftarı sevindiren haber geldi. Raiola, İtalyan basınına yaptığı açıklamada siyah beyazlıların transfer için kendisiyle temasa geçtiğini belirtti. Taraflar arasında görüşmeler başladı.

12.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:15

Beşiktaş, transferleri çalışmalarına hız verirken dünya yıldızı Mario Balotelli'yi de gündemine aldı. Oyuncunun menajeri Mino Raiola'dan gelen haber ise taraftarları heyecanlandırdı. Raiola, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada siyah beyazlıların Balotelli için kendisiyle temasa geçtiğini öne sürdü. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAKİ HAREKETİYLE GÜNDEME GELDİ

Mario Balotelli, taraftarların sosyal medyadaki "Come to Beşiktaş" çağrısına yanıt verdip yoruma kalp emojisi koymuştu.

19 MAÇA ÇIKTI

Mario Balotelli, Brescia'da bu sezon 19 maçta 5 gol attı. Deneyimli futbolcu, kariyerinde Lumezzane, Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Milan, Nice ve Marsilya'da da oynadı.

Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Spor
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek Yaşam
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı Güncel
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Dünya
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye koronavirüs övgüsü: Salgın hızlı kontrol altına alındı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye koronavirüs övgüsü: Salgın hızlı kontrol altına alındı
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Murat Dalkılıç Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Mert Nobre Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 15:15:11. #1.14#
title