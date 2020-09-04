Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bölemez dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi

Yeni parti kuracağı iddialarının gölgesinde "Memleket Hareketi"ni başlatacağını duyuran CHP'li Muharrem İnce, bugün 1000 gün sürecek yeni yol arayışına girdi. Milli Mücadele'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 101'inci yılında hareketini bu kentten başlatan Muharrem İnce'nin düzenlediği mitinge vatandaşlar fazla ilgi göstermedi.

"İKTİDAR İKTİDAR DİYE HAYKIRANLARIZ BİZ"

"Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı öneririz" diyen Muharrem İnce, "Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. İktidar iktidar diye haykıranlarız biz. Türkiye'yi dijital üretim merkezi yapacağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız. Gelin bir olalım diri olalım." ifadelerini kullandı.

BİR AVUÇ KALABALIĞA HİTAP ETTİ

Başlattığı hareket için "Memleket Hareketi Türkiye'nin bereketi olacak" diyen Muharrem İnce'nin miting alanında bir avuç kalabalığa hitap etmesi dikkatlerden kaçmadı.

KILIÇDAROĞLU "CHP'Yİ BÖLEMEZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı canlı yayında "Muharrem İnce partinizi böler mi?" sorusuna "CHP'de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum" demişti.