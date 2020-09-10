Mehmet Ekşi kimdir? Mehmet Ekşi kaç yaşında nereli? Mehmet Ekşi hangi pozisyonda oynuyor? Mehmet Ekşi hangi takımlarda oynadı?

Yaptığı açıklamalarla dikkatleri çeken Mehmet Ekşi, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Mehmet Ekşi kimdir? Mehmet Ekşi hangi takımlarda oynadı? Mehmet Ekşi kaç yaşında nereli?

MEHMET EKŞİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Nisan 1953

Kaç yaşında : 67 yıl yaşında

Nereli : Elâzığ, Türkiye

Pozisyon : Orta saha, Defans

Mehmet Ekşi, (1 Nisan 1953, Elazığ), Trabzonspor ve Beşiktaş'ta uzun süre başarıyla görev yapan eski millî futbolcu, teknik direktör.

KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ

Elazığspor'da oynarken Trabzonspor'lu yetkililerin dikkatini çekerek, 1977-78 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-Mavili takımın 1978-79'da şampiyon olan kadrosunda yer aldı. 1979-80 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Ağırbaşlı, az konuşan, öz söyleyen karakter yapısı ile takım arkadaşları arasında saygı uyandırdı ve yöneticiler tarafından "Kaptan"lığa getirildi. Defansta ve orta sahada, bilhassa hava toplarındaki üstünlüğü dikkat çekti. Zaman zaman hücuma katılarak, galibiyet getiren gollerin de sahibi oldu. Beşiktaş formasıyla 189 maç oynadı ve 25 gol attı. 1982-1983 sezonunda F.Bahçe ile yapılan Türkiye Kupası çeyrek final maçında çift sarı kartlı çıktığından, bu hem BJK' nın kupadan elenmesine neden olmuş hem de onun futbol hayatına büyük bir darbe vurmuştur. 1983-84 sezonunda Karagümrük'e kiralandı ve 1984-85 sezonunda Antalyaspor'a transfer oldu.Antalyaspor 2. lige düşünce 1986'da Konyaspor'a transfer oldu. 1986-87 sezonunda Silivrispor'da oynadıktan sonra 1988 yılında futbolu bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başladı. Beşiktaş'ın teknik ekibinde görev yaparken 2005-2006 sezonunda Rıza Çalımbay'ın istifa etmesi ile geçici süre teknik direktörlüğe getirildi. 1 ay kadar "A" takımın sorumluluğun üstlenen Mehmet Ekşi, Jean Tigana'nın gelmesi ile genel menajerlik görevini üstlenmiştir.