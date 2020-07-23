Mehmet Boynukalın kimdir? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın nereli, kaç yaşında?

Mehmet Boynukalın, İslami araştırmalarıyla dikkat çekiyor. İngiltere'de de bilimsel araştırmalar yapan Boynukalın, yine Marmara Üniversitesi'nde doktora eğitimi gördü. Prof. Dr. Ahmet Boynukalın hayatı haberimizde.

MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, lisans eğitimini el-Ezher Üniversitesinde 1992'te tamamlayan Boynukalın, Marmara Üniversitesinde 1995'te yüksek lisans eğitimini 1999'da ise Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı. Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı.

İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları ise ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri oldu.