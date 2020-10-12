Mehmet Bakar kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Mehmet Bakar ne zaman vefat etti, nasıl öldü?

Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık katılmıştır.

DOKTOR MEHMET BAKAR KİMDİR?

1954 yılında İzmit Karamürsel'de doğan Uzm. Dr. Mehmet Bakar, ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1983'te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Bakar, ilk olarak Ankara Çubuk Merkez 2 No'lu Sağlık Ocağı'nda pratisyen hekim olarak göreve başlamıştır.

1998 yılında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında uzmanlığını eline almıştır. İstanbul'da 1989-1992 ve 2003-2005 yılları arasında İl Sağlık Müdür Yardımcısı, 2005-2009 yılları arasında ise İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştır.

Sonraki yıllarda Başhekim Yardımcılığı ve Bakan Müşavirliği yapan Bakar 2014 yılından itibaren kararname ile Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Evli ve 7 çocuk babası olan Mehmet Bakar 11.10.2020 tarihinde hayata veda etmiştir.

FAHRETTİN KOCA TWİTTERDAN PAYLAŞTI

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eski İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Bakar'ın vefat ettiğini duyurmuştur.

Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

"İstanbul il sağlık eski müdürlerinden, bakanlığımız emekli müsteşar yardımcısı Dr. Mehmet Bakar, tedavi gördüğü Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesinde vefat etti. Tıp camiasının saygı ve sevgisini kazanmış ağabeyimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

MEHMET BAKAR NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İstanbul'un eski sağlık müdürlerinden Dr. Mehmet Bakar, son yolculuğuna uğurlanmıştır. Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bakar'ın ailesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık katılmıştır. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakar'ın cenazesi, Eyüp Sultan'daki Tokmak Tepe Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.