Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Süper Lig'e yükselen Hatay temsilcisinin teknik direktörü Mehmet Altıparmak ise kırılması zor olan bir rekora imza attı. 51 yaşındaki teknik adam, üst üste 3 sezonda çalıştırdığı takımları Süper Lig'e çıkardı.

GAZİANTEP VE ERZURUM'DA DA BAŞARMIŞTI

Altıparmak; 2017/18 sezonunda BB Erzurumspor'u, geçtiğimiz sezon ise Gaziantep FK'yi Süper Lig'e yükseltmişti.

PLAY-OFF'TA ELEDİKLERİNİ BİR SONRAKİ SENE SÜPER LİG'E ÇIKARDI

2017/18 sezonunda BB Erzurumspor'u play-off ile Süper Lig'e yükselten Altıparmak, bir sonraki sezon da Gaziantep FK ile play-off şampiyonluğu yaşadı. Altıparmak, bu kez bitime 1 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı ve play-off'u beklemeden Süper Lig'e yükseldi.

Mehmet Altıparmak'ın bir diğer dikkat çeken istatistiği ise play-off finalinde mağlup ettiği takımları bir sonraki sezon Süper Lig'e taşıması oldu.

2017/18 sezonunda BB Erzurumspor'un başında play-off finalinde penaltılar sonucu Gaziantep FK'yı eleyen Mehmet Altıparmak, bir sonraki sezonda da Gaziantep FK'nın teknik direktörü olarak play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucu geçmişti. Altıparmak, böylelikle üst üste 2 sezonda elediği takımları Süper Lig'e taşımayı başardı.

"HATAY HALKINA ARMAĞAN OLSUN"

Şampiyonluk sonrasında duygularını dile getiren teknik direktör şampiyonluğu Hatay halkına armağan etti.

Altıparmak, "Öncelikle şampiyon olmak çok güzel bir şey. Yaptığımız işin en üst seviyesi. Bir şehrin 53 yıllık özlemini bitirdik. Allah'a şükür bugün bunu gerçekleştirdik. Bu şampiyonluk bütün Hatay halkına armağan olsun. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Hak ettikleri şampiyonluğu elde ettiler. Bizimle olan yönetimimize, taraftarımıza, tesisteki çalışan herkese teşekkür ediyorum. Biz çok zorlandık, emek harcadık ama mutlu sona ulaştık. Şampiyonluğun kutlamalarını yapacağız. Burada emeği olan İlhan ve Bayram hocamıza da teşekkür ediyoruz. Benim kişisel olarak üçüncü şampiyonluğum bu. Hak ettiğimiz şampiyonluğu kutlayacağız" ifadelerini kullandı.