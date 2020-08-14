Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için aylarca yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başladı. Bir süredir hastanede olan şovmen, taburcu edildi.

"ODASINA KİMSE GİRMİYOR"

Maslak'taki bir özel hastanede 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi. Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: "Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz."