Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer almayı başaran Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, tatil paylaşımlarına devam ediyor.

Instagram hesabında 229 bin takipçisi olan Yasmin Erbil, bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez kırmızı bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Erbil'in paylaşımına 19 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımlara Hawaii dilinde merhaba ve "Hoşçakal" anlamlarına gelen "Aloha" kelimesini ekledi.

PEMBE MİNİ ELBİSESİYLE BAYRAM POZU VERMİŞTİ

Öte yandan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde pembe elbisesiyle çekilmiş pozunu Instagram hesabından paylaşmıştı. Erbil'in söz konusu paylaşımına 10 binin üzerinde beğeni gelirken, bayramda yapılan bu paylaşım bazı takipçileri tarafından "Bayram şekeri" şeklinde yorumlandı.