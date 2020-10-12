2019 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığına aday olan ve belediye başkanı seçilen, Mehmet Abdi Bulut kimdir? Mehmet Abdi Bulut neden öldü?

MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

20 Ekim 1967 tarihinde Kilis'te doğan Mehmet Abdi Bulut, İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Daha sonra avukatlık stajını tamamladı. Ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem asteğmen olarak Konya Personel Okulu ve Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı.

1993 yılından itibaren Kilis'te serbest Avukatlık yaparken, 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını kazandı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kilis Belediye Başkan Adayı olmuştur ve belediye başkanı seçilmiştir.

MEHMET ABDİ BULUT NEDEN ÖLDÜ?

Beyin kanaması geçiren Mehmet Abdi Bulut, bir süredir Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görmekteydi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti.