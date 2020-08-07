Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayarak 3 farklı takımla şampiyon olan tarihteki ilk futbolcu unvanını elde eden Mehmet Topal, kulübüyle olan sözleşmesini bir yıl uzattı.

07.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:48

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Mehmet Topal ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini duyurdu

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İşte yapılan resmi açıklama;

"2019-2020 sezonu başında 1 + 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Mehmet Topal'ın opsiyonu kullanılmıştır. Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası "üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu" unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz."