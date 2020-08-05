Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ın geleceği netlik kazanıyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdüren ve yaptığı bireysel antrenmanlarla da form tutan tecrübeli futbolcu, yüksek ücret beklentisi ve tutarsız davranışları sebebiyle transferin uzağında kaldı.

Hasan Ali, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı 1+1 yıllık teklifi reddetti. Bu teklifin yıllık 400 bin euro olduğu öğrenilirken, sarı lacivertli yönetim sonrasında yapılan ikinci görüşmede ise bu rakamı 600 bin euroya çıkardığı ifade edildi. Fenerbahçe yönetiminin de Hasan Ali'nin bu tutumundan dolayı oyuncuyla mecbur kalmadıkça sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi.

"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIK"

Oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan ise yaptığı açıklamada kendilerine sarı lacivertli yönetim herhangi bir teklif gelmediğini vurguladı. Lig Radyo'ya konuşan Türkcan, "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz" dedi.

BAŞAKŞEHİR VAZGEÇTİ

Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'nin ücretini az bularak Medipol Başakşehir ile görüşmelerini hızlandırdı. Ancak haftalar öncesinde Medipol Başakşehir ile de görüştüğü ileri sürülen ve ön anlaşmaya varan Hasan Ali'nin turuncu lacivertli yönetimi oyalama taktikleri kendisinden vazgeçilmesine sebep oldu.

Yeni sezonda ilk önceliği Fenerbahçe forması giymek olan Hasan Ali, sarı lacivertli yönetimin teklifini 2+1 yıllığa ve ücretini de yükseltmek çıkarmak istemesinden dolayı Başakşehir yönetimini bekletince kendisinden vazgeçildi.

Başakşehir ile yaptığı ön anlaşmada yıllık bonuslar hariç 750 bin Euro alacağı öğrenilen tecrübeli futbolcunun tutumundan sonra turuncu lacivertli yönetim sol bek Clichy'nin arkasına yedek olarak başka bir isim düşünmeye geçti. Başakşehir yönetiminin genç bir isim ile de anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.