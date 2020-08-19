Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu

Medipol Başakşehir'de yeni sezon öncesinde transfer hareketliliği devam ediyor. Turuncu lacivertliler ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan 33 yaşındaki Eljero Elia, ülkesi Hollanda'nın takımlarından Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Elia, Groningen ve AZ Alkmaar gibi takımların ilgisine rağmen Utrecht'i tercih etti. Elia'nın bu tercihinde futbol kariyeri sonrası antrenörlük için de Utrecht'ten söz almasının etkili olduğu vurgulandı.

ALTYAPI ANTRENÖRLÜĞÜNE GEÇECEK

Kariyeri bittikten sonra Utrecht'in altyapısında antrenörlüğe başlayacağını söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hollanda'ya geri dönmek ve antrenörlük diplomamı almak istiyorum. Kariyerimi bitirir bitirmez altyapıda antrenörlüğe geçeceğim" ifadelerini kullamıştı.

68 MAÇA ÇIKTI

Başakşehir'in 2017 yazında 1.1 milyon euro bonservisle Feyenoord'dan aldığı Elia, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 9 gol atıp 8 asist yaptı.