Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edilen maddelerine göre, alkollü içkileri otomatik satış makineleriyle satan, oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edenler ile basın, yayın yoluyla tüketicilere satan, postayla satışını yapanlara 20 binden 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

320 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Saat 22.00 ila 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 binden 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

SATIŞ BELGELERİ İPTAL EDİLECEK

Alkollü içkileri 18 yaşını doldurmamış bireylere satan veya sunanlar ile 22.00 - 06.00 saatlerinde perakende olarak satanların, bu fiilin işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde üçüncü defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış belgeleri iptal edilecek.

Bu kişilere 2 yıl süreyle söz konusu belgenin yenisi verilemeyecek.