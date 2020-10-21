Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek
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Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek

21.10.2020 09:10 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:48
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek

Saat 22.00 ila 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı edenlere 320 bin liraya kadar para cezası kesilecek. 3 kez ceza yiyen esnafın alkol satma ruhsatı elinden alınacak.

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Meclis'te kabul edilen maddelerine göre, alkollü içkileri otomatik satış makineleriyle satan, oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edenler ile basın, yayın yoluyla tüketicilere satan, postayla satışını yapanlara 20 binden 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

320 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Saat 22.00 ila 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 binden 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

SATIŞ BELGELERİ İPTAL EDİLECEK

Alkollü içkileri 18 yaşını doldurmamış bireylere satan veya sunanlar ile 22.00 - 06.00 saatlerinde perakende olarak satanların, bu fiilin işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde üçüncü defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış belgeleri iptal edilecek.

Bu kişilere 2 yıl süreyle söz konusu belgenin yenisi verilemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Haber Yorumları (9)
ADAM GİBİ İÇENE LAFIMIZ YOK: sadece İçki içmekle ayyaşlıklamı ülke yaşanılır oluyor ? içmekle kafayı bozmuşsunuz sokaklar ayyaş alkolik doldu iyice adam gibi içilse yada içseniz tamam yabancıların evlerinde mini barları var gelirler işten evlerine bir yada en fazla 2 duble içerler bırakırlar bizde olsa hepsi içilmeye kalkılır içtikçe içerler içtikçe içerler ondan sonrada olaylar patlar
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SAĞOL VAROL: Tek Derdimiz Yasaklı Saati Oda Çözüme Kavuştu Teşekkürler Efendim
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DOLARLA MAAŞ ALMAYAN ADAM: Vaayyy bee, Türkiyem ne hallere düşütünnn
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