MCHC nedir? MCHC değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliğinin nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Hastalara uygulanan birçok kan testi bulunmaktadır. Bu testlerden birisi de MCHC testidir. Hastaların anemi tespitinde yapılan bir testtir. Hemoglobin yoğunluğunu ölçmek amacıyla yapılır. Peki, MCHC nedir? MCHC değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri nelerdir?

MCHC NEDİR?

MCHC kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin yoğunluğu anlamına gelmektedir. Tanımından da anlaşılacağı gibi vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin hemoglobin yoğunluğunu ölçmek amacıyla yapılan bir testtir. MCHC kan sayımı sırasında CBC değerinin bir parçasıdır. MCHC testi genellikle kansızlık olduğu şüphelenilen kişilere yapılan testtir. Bu test ile birçok şeye bakılır. Bunlar düşüklüğü, yüksekliği ve hemoglobin yeterliliğidir.

Hemoglobinin vücuttaki görevi kanda oksijen taşımasıdır. Hastada görülen bazı belirtiler sonrasında hemoglobin değeri ölçülmesi amacıyla MCHC testi yapılmaktadır.

MCHC DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?

MCHC testlerindeki normal değerler genellikle laboratuvarlara göre değişkenlik gösterebilir. Fakat ortalama olarak MCHC testi normal değerleri şu şekildedir:

- Yetişkinlerde 33 ile 36 g/dL aralığında olmalıdır.

- Yeni doğan bebeklerde 30 ile 36 g/dL aralığında olmalıdır.

- 1 ve 3 günlük bebeklerde 29 ile 37 g/dL aralığında olmalıdır.

- 1 ve 2 hafta arası bebeklerde ise 28 ile 38 g/dL aralığında olması gerekmektedir.

- 1 ve 2 aylık aralığındaki bebeklerde 29 ile 37 g/dL olması gerekir.

- 3 ay ile 2 yaş arası bebeklerde 30 ile 36 g/dL aralığında olması gerekir.

- 2 yaştan büyük çocuklarda ise 31 ile 37 g/dL aralığında olması beklenmektedir.

MCHC DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ NELERDİR?

Hemoglobin yoğunluğunun az olması MCHC testinin düşük çıkmasına sebep olur. Bu durum insan vücudunda bazı mineral ve vitaminlerin üretiminde sıkıntı olduğunu göstermektedir. Bu durumun birçok nedeni olmaktadır. MCHC değerinin düşük çıkmasının nedenlerini şu şekilde açıklayabiliriz:

- Demir eksikliği,

- Kan kaybı yaşanması,

- Demir açısından yeterli beslenememe,

- Demirin emilim problemleri,

- İdrar yolu ile demir kaybı,

- Hamilelik,

- Akdeniz anemisi,

- Mide, ülser veya hemoroit kanaması,

- Adet kanamalarının çoğalması,

- Bağırsakların demiri emme problemleri.

MCHC DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

MCHC düşüklüğü insan sağlığı için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. MCHC düşüklüğünde vücut bazı belirtiler vermektedir. Özellikle halsizlik, güçsüzlük, baş ağrısı veya ishal gibi problemler başlıca belirtileridir. Bunlar dışında kanama, enfeksiyon, nefes darlığı, taşikardi, ciltte oluşan kanamalar MCHC değerlerinin düştüğünün belirtilerindendir.

MCHC YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ NELERDİR?

MCHC değerlerinin normal seviyesinden yüksek olması durumuna MCHC yüksekliği denir. MCHC seviyesinin yüzde 33'den fazla olması yüksekliğini göstermektedir. Bu testin yüksek çıkmasının bazı nedenleri vardır. Bu nedenler şunlardır:

- Vitaminler azaldığında,

- Kan kaybı yaşandığında,

- Kafein maddesini çok tüketmek,

- Demir kaybının yaşanması,

- Sıvı alımının normal seviyeden çok yukarıda olması,

- Gebelik,

- Gastrit veya ülser hastalıkları,

- Talasemi.

MCHC YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

MCHC yüksekliği durumu kendisi değildir. Fakat yükseklik sebeplerine göre belirtiler gösterebilir. Genel olarak görülen belirtiler yorgunluk, halsizlik, güçsüzlük belirtileridir. Bunlar dışında karın rahatsızlığı, dalak büyümesi, bayılma, kilo kaybı, mide bulantısı ve kusma, ishal, hafıza problemleri, iştahsızlık problemleri, bazı enfeksiyonlar, kalbin hızlı atması, sürekli acıkma hissi, zayıflama, çok fazla terleme, çarpıntı, huzursuzluk ve sarılık gibi sorunlar MCHC testinin yüksekliğinin belirtileri arsında olabilmektedir.