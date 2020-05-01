Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne ülkesi Senegal'e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti. Ülkesi Senegal'e yüzlerce koli yardım dağıtan Mbaye Diagne'nin koronavirüs sebebiyle maske de bağışladığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Instagram'da yer alan görsellerde maskelerin üzerinde Diagne'nin fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Diagne'nin her fırsatta ülkesine çeşitli yardımlar yaptığı biliniyordu.