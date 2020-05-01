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Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı

01.05.2020 08:53 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:03

Mbaye Diagne'nin ülkesine gönderdiği yardım kolilerinin yanı sıra özel yaptırdığı maskelerin üzerinde kendi fotoğrafının olması dikkat çekti.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne ülkesi Senegal'e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti. Ülkesi Senegal'e yüzlerce koli yardım dağıtan Mbaye Diagne'nin koronavirüs sebebiyle maske de bağışladığı ortaya çıktı.

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Instagram'da yer alan görsellerde maskelerin üzerinde Diagne'nin fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Diagne'nin her fırsatta ülkesine çeşitli yardımlar yaptığı biliniyordu.

Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
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