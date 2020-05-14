Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı

ChrisMD adlı İngiliz YouTuber, dünyanın en hızlı futbolcularından biri olan Kylian Mbappe'nin hızına erişebilmek için 3 aylık sıkı bir antrenman sürecine girdi.

Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, dünyanın en hızlı futbolcularından biri. Fransız genç futbolcu, attığı sprintlerle rakiplerine toz yutturuyor ve bu da onu gol yollarında tehlikeli bir silah haline getiriyor. Fransız gazetesi Le Figaro'ya göre Kylian Mbappe, saatte 36 km/sa hıza kadar ulaşabiliyor.

62 METREYİ 7,5 SANİYEDE KATETTİ

Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 4-3 yendiği maçta Kylian Mbappe, 2 gol atarak yıldızlaşmasının yanı sıra bir pozisyonda 62 metreyi 7,5 saniyede katederek sınırları zorlamıştı. Yaklaşık 5 milyon aboneye sahip İngiliz YouTuber ChrisMD, gerçek bir hız makinesi olan Kylian Mbappe kadar hızlı top sürebilmek için üç ay boyunca antrenman yaptı.

ÖZEL ANTRENMANLAR YAPTI

Gerçek adı Chris Dixon olan YouTuber, geçtiğimiz hafta paylaştığı bir videoda 3 ay boyunca her gün hızını artırmak için, özel olarak tasarlanan çeşitli egzersizler yaptığını açıkladı. YouTuber, koşu çalışmalarının yanı sıra zıplama squat'ları, ağırlık çalışmaları ve daha birçok çalışma yaparak vücudunu güçlendirmeye çalıştı.

MBAPPE'NİN 1,57 SANİYE GERİSİNDE KALDI

Dixon, eğitimine başlamadan önce 62 metrede 9,74 saniyelik sprint süresi kaydetti. Bu, Mbappe ile kıyaslandığında 2 saniyeden daha uzun bir süre demekti. Üç aylık eğitiminin sonunda ortaya çıkan sonuç ise daha dramatik. Dixon, çalışmalarının sonucunda rekorunu sadece 0.67 saniye aşağı çekebildi ve 9,07 saniyeye kadar indi. Sonuç olarak da Mbappe'nin 1,57 saniye gerisinde kaldı.