HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı

Bir YouTuber, 62 metreyi 7,5 saniyede kateden ve dünyanın en hızlı futbolcularından biri olan Kylian Mbappe'nin derecesini geçmek için 3 ay antrenman yaptı, ancak başarılı olamadı. ChrisMD adlı YouTuber, 62 metreyi Fransız yıldızın 1,57 saniye gerisinde tamamlayabildi.

Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
14.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:05

ChrisMD adlı İngiliz YouTuber, dünyanın en hızlı futbolcularından biri olan Kylian Mbappe'nin hızına erişebilmek için 3 aylık sıkı bir antrenman sürecine girdi.

Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, dünyanın en hızlı futbolcularından biri. Fransız genç futbolcu, attığı sprintlerle rakiplerine toz yutturuyor ve bu da onu gol yollarında tehlikeli bir silah haline getiriyor. Fransız gazetesi Le Figaro'ya göre Kylian Mbappe, saatte 36 km/sa hıza kadar ulaşabiliyor.

62 METREYİ 7,5 SANİYEDE KATETTİ

Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 4-3 yendiği maçta Kylian Mbappe, 2 gol atarak yıldızlaşmasının yanı sıra bir pozisyonda 62 metreyi 7,5 saniyede katederek sınırları zorlamıştı. Yaklaşık 5 milyon aboneye sahip İngiliz YouTuber ChrisMD, gerçek bir hız makinesi olan Kylian Mbappe kadar hızlı top sürebilmek için üç ay boyunca antrenman yaptı.

ÖZEL ANTRENMANLAR YAPTI

Gerçek adı Chris Dixon olan YouTuber, geçtiğimiz hafta paylaştığı bir videoda 3 ay boyunca her gün hızını artırmak için, özel olarak tasarlanan çeşitli egzersizler yaptığını açıkladı. YouTuber, koşu çalışmalarının yanı sıra zıplama squat'ları, ağırlık çalışmaları ve daha birçok çalışma yaparak vücudunu güçlendirmeye çalıştı.

MBAPPE'NİN 1,57 SANİYE GERİSİNDE KALDI

Dixon, eğitimine başlamadan önce 62 metrede 9,74 saniyelik sprint süresi kaydetti. Bu, Mbappe ile kıyaslandığında 2 saniyeden daha uzun bir süre demekti. Üç aylık eğitiminin sonunda ortaya çıkan sonuç ise daha dramatik. Dixon, çalışmalarının sonucunda rekorunu sadece 0.67 saniye aşağı çekebildi ve 9,07 saniyeye kadar indi. Sonuç olarak da Mbappe'nin 1,57 saniye gerisinde kaldı.

Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Spor
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı? Spor
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular Spor
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı Spor
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu...
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor
Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sinan Özen Hazal Kaya Jennifer Lopez
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Lionel Messi Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Adana Kadın İstifa
Şu an buradasınız: Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 17:38:03. #1.15#
title