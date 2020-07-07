Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi

36 yaşındaki başarılı oyuncu Birce Akalay, sevgilisi Fasih Saylan ile Bodrum'a tatile gitti. Bitez'deki bir beachte arkadaşlarıyla zaman geçiren oyuncu, çiçekli mayosuyla yakalandı.

"YİNE YAKALADINIZ"

Milliyet'te yer alan habere göre: Sıcak havadan bunalan Akalay, akşam saatlerinde serinlemek için denize girdi. Kameraları fark eden Fasih Saylan ise sevgilisini uyardı. Gazetecilerin çekim yaptığını söyleyince bir süre denizde bekleyen Akalay, kadın arkadaşından havlu istedi.

Havluya sarılan Akalay, çekim yapan habercilere önce el salladı. 36 yaşındaki oyuncu, ardından muhabirlere parmak sallayarak, "Yine yakaladınız" dedi.

İşte Birce Akalay'ın tatil görüntüleri...