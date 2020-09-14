Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu nedir? Maymunlar Cehennemi Başlangıç yapım yılı, seslendirme sanatçıları kimler?

İlk olarak 1968 yılında çekilen "Planet of the Apes" serisinin en filmi olan "Rise of the Planet of the Apes", safkan bir bilim kurgu ve aksiyon filmi olarak karşımıza çıkmakta.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ KONUSU NEDİR?

Hikaye, San Francisco'da geçiyor. Günümüz tarihinde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucu anlatılıyor. Maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş etkileyici bir bilim kurgu / aksiyon filmi olarak aktarılıyor.

Filmin kadrosunda Oscar'a aday gösterilen James Franco'nun yanı sıra, Freida Pinto, John Lithgow ve Brian Cox gibi isimler yer alıyor.

Rupert Wyatt'ın yönettiği film, önceki orijinal filmlerin senaryosu ile benzer şekilde devam etmiyor ama orijinal filmlerle benzerlik gösterdiği bazı konular var, böylelikle daha orijinal bir hikaye ortaya çıkarılmış. Ayrıca, film mitolojinin bir kısmını da ele alıyor.