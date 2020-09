Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu nedir? Maymunlar Cehennemi Başlangıç yapım yılı, seslendirme sanatçıları kimler?

Serinin ilk filmi olan Maymunlar Cehennemi Başlangıç'ın yapım yılı 2011'dir.

Andy Serkis / Caesar - Tolga Tibet

James Franco / Will Rodman - Özgür Özdural

Freida Pinto / Caroline Aranha - Elif Acehan

John Lithgow / Charles Rodman - Emin Şaylan

Brian Cox / John Landon - Fatih Özacun

Tom Felton / Dodge Landon - Ahmet Taşar

David Oyelowo / Steven Jacobs - Savaş Özdural

Tyler Labine / Robert Franklin - Aydoğan Temel

Jamie Harris / Rodney - Murat Sarı

Ty Olsson / Chief John Hamil - Burak Karaman

David Hewlett / Hunsiker - Hakan Altuntaş

BJ Harrison / Dottie- Tugay Erverdi

MAYMUNLAR CEHENNEMİ SERİSİ FİLMLERİ NELERDİR?

Serinin orijinal ve ilk hali

Maymunlar Cehennemi (Planet of the Apes) (1968)

Maymunlar Cehennemine Dönüş (Beneath the Planet of the Apes) (1970)

Maymunlar Cehenneminden Kaçış (Escape from The Planet of the Apes) (1971)

Maymunlar Cehenneminde İsyan (Conquest of the Planet of the Apes) (1972)

Maymunlar Cehenneminde Savaş (Battle for the Planet of the Apes) (1973)

Yeni seri

Maymunlar Gezegeni (Planet of the Apes) (2001)

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes) (2011)

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes) (2014)

Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) (2017)