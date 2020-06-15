Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında Türkiye genelinde konut satışları yıllık bazda %44,6 düşerken, toplam konut satışı 50 bin 936 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %78,1 azalarak 860 oldu. Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 azalarak 12 bin 598 oldu.

YABANCILARDAN EN ÇOK KONUT SATIŞI İRANLILARA YAPILDI

Konut satışları yabancılar bazlı incelendiğinde Mayıs ayında Türkiye'den en çok konutu İranlılar aldı. İranlılar geçtiğimiz ay 209 adet konut satın aldı. İranlıları 143 konutla Iraklılar, 48 konutla Afganistanlılar, 46 konutla Çinliler, 42 konutla Azerililer takip etti.

YABANCILAR EN ÇOK İSTANBUL'DAN KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları iller bazında incelendiğinde ise ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin izledi.