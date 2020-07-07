Mavi bebek oyunu nedir? Mavi bebek oyunu neden tehlikeli?

Blue baby olarak bilinen mavi bebek oyunu, Momo, mavi balina oyunlarında olduğu gibi, kişinin bilgilerini ele geçiriyor ve buna göre oyuncuya talimatlar veriyor. Diğer bir söyleyişle görüntü ve kişisel bilgilere erişerek siber zorbalık yapıyor. Mavi bebek tehlikesi nedir?

MAVİ BEBEK OYUNU NEDİR?

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) AR-GE Başkanı Engin Dinç oyun hakkında ayrıntıları paylaşarak aileleri uyardı. Mavi bebek oyunu, banyoda geçiyor. Jonathan Galindo isimli oyun içerisinde talimat olarak veriliyor ve zihni ele geçirilen kullanıcının çeşitli şeyleri yapması isteniyor. Dinç oyun hakkında, ''Banyonun ışığını kapatıp ayna karşısında elinizde bebek varmış gibi sallayarak 'baby blue, blue baby' diyorsunuz. 14-15 defa tekrar edildiğinde elinizde bir bebek hissetmeye başlıyorsunuz. Elinizdeki görünmez bebek bir süre sonra tırnaklarını kolunuza batırıyor. Eğer bebeği atıp kaçmazsanız annesi 'bebeğimi bana ver' diye sesleniyor. Eğer orada durmaya ve bu işlemi yapmaya devam ederseniz delirebilir ve hatta ölebilirsiniz.'' dedi.

MAVİ BEBEK OYUNU NEDEN TEHLİKELİ?

Küçük yaş grubundaki çocukları hedef alan bu oyunlar, yazışma aracılığı ile talimatlar veriyor. Diğer tehlikeli oyunlarda olduğu gibi yazışılan kişi, oyunu oynayan hakkında bazı bilgilere ulaşıyor, bulunulan ortamdan görüntüler yakalıyor ve böylelikle siber zorbalık yapıyor. Göderdikleri ses efektleri ile oyuncuların korkması hedefleniyor.