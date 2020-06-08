Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak

Fenerbahçe'de kontratının sona ermesiyle takımdan ayrılması beklenen Mauricio Isla'nın yeni adresinde eşi Gala Caldirola etkili olacak.

Şili medyasına göre Caldirola, 'Yok Böyle Dans' olarak bilinen 'Bailando por un Sueño' (Bir Rüya İçin Dans Et) adlı yarışmaya devam edecek ve Mauricio Isla da eşine yakın olma kararı almış durumda.

UNIVERSIDAD CATOLICA DA DEVREDE

Bu doğrultuda oyuncunun Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'a imza atabileceği belirtilirken eski takımı Universidad Catolica'ya dönmesi ihtimaller dahilinde.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek oyuncu için Avrupa'dan da talipler olmasına rağmen eşinin durumunun belirleyici olabileceği aktarılıyor.