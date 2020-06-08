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Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak

Fenerbahçe'nin kontratının bitimiyle yollarını ayırmaya hazırlandığı Mauricio Isla'nın, eşi Gala Caldirola'nın yer aldığı bir dans yarışması nedeniyle kariyerine Güney Amerika'da devam etmek istediği belirtildi.

08.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:25

Fenerbahçe'de kontratının sona ermesiyle takımdan ayrılması beklenen Mauricio Isla'nın yeni adresinde eşi Gala Caldirola etkili olacak.

Şili medyasına göre Caldirola, 'Yok Böyle Dans' olarak bilinen 'Bailando por un Sueño' (Bir Rüya İçin Dans Et) adlı yarışmaya devam edecek ve Mauricio Isla da eşine yakın olma kararı almış durumda.

Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak

UNIVERSIDAD CATOLICA DA DEVREDE

Bu doğrultuda oyuncunun Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'a imza atabileceği belirtilirken eski takımı Universidad Catolica'ya dönmesi ihtimaller dahilinde.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek oyuncu için Avrupa'dan da talipler olmasına rağmen eşinin durumunun belirleyici olabileceği aktarılıyor.

Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
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