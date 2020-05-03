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Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a giden Mathieu Valbuena, Fransız basınına bir röportaj verdi.

03.05.2020 22:08 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:32

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan Mathieu Valbuena, Fransa basınına konuştu.

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Valbuena, "Fenerbahçe'de geçirdiğim 2 yılın ardından ardından artık başka şeyler deneme zamanım gelmişti. Olympiakos beni istedi ve ben de en doğru şeyi yaptım. Olympiakos için küçük bir Marsilya diyebiliriz. Taraftarlar, kültür ve Akdeniz takımı olması... Güzel de istatistikler yakaladım. Saygı duyulmaya ihtiyacım vardı ve kendimi saha içinde kanıtladım" dedi.

"KENDİMİ KANITLAMAK İSTİYORUM"

Olyimpiakos'ta kendisini kanıtlamak isteyen tecrübeli yıldız, "Benim gibi profesyonel futbol dünyasına geç girmiş bir oyuncu için kariyerinde 100'den fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış olmak, kupalar kazanmak, milli takım forması giymiş olmak... Harika! Olympiakos'ta da kendimi kanıtlayarak 'Keşke daha erken gelseydi' dedirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 71 maçta 12 gol, 14 asistlik performans sergileyen Valbuena'nın Olympiakos ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.