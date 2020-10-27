OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı'nın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı saat kaçta, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI SAAT KAÇTA?

Masumlar Apartmanı her Salı saat 20:00'da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Merakla beklenen yeni bölümünde neler olacak? Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? gibi soruların cevabı haberimizde.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, Han ve kardeşlerinin tavırlarından şüphelenmeye başladı. Safiye ile konuşmaya çalışırken büyük şaşkınlık yaşayan İnci ne tepki verecek. Bugün izleyebileceğiniz yeni bölüm ile Masumlar Apartmanı TRT1 ekranlarında.

MASUMLAR APARTMAN 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Tüm bilgileri anında haberimizden öğrenebilirsiniz.