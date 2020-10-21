Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 20 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 6. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde peş peşe ekran başındakileri şaşkına çeviren olaylar yaşandı.

KENDİ YAŞADIKLARINI KARDEŞİNE DE YAŞATTI

Kardeşi Neriman'ı Ege ile birlikte gören Safiye çılgına döndü. Kardeşini, okul eşyaları, ilaçları ve kitaplarıyla birlikte zorla küvete sokan Safiye, hunharca Neriman'ı yıkamaya başladı. Korkunç manzarayı gören Gülben'in aklına ise benzer anları Safiye'ye yaşatan annesi geldi. Gülben ilk defa ablası Safiye'ye karşı koyarak kardeşini küvetten çıkardı.

HİKMET, İNCİ'Yİ EŞİ ZANNETTİ

Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki son bölümdeki final sahnesinde ise herkesin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Alzheimer olan Hikmet'i bulan İnci onunla birlikte evlerine gitti. Hikmet, İnci'yi eşi sanmaya başladı. Han, Gülben ve Safiye ise babasıyla birlikte oturan ve ona sarılan İnci'yi kendi evlerinde görünce büyük şok yaşadı.

TWITTER'DA TREND OLDU

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizi Twitter'da da gündem oldu. Trend listesine 3. sıradan giren dizinin final sahnesi için binlerce paylaşım yapıldı.

İşte onlardan bazıları...