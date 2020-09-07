Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, yaşam, aşk ve aileyle ilgili herkesin sadece kendine sorabildiği sorularla TRT1 ekranlarında olacak. Başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı fragmanı...

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN?

'Masumlar Apartmanı' 15 Eylül Salı günü TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak güçlü bir oyuncu kadrosuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda; Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimler yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan TRT 1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlandı.