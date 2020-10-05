Masumlar Apartmanı 4. bölüm 2. fragmanı fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle!

yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı'nın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci'nin dedesi, Han'ın kardeşleri bu ilişkiye izin vermez. Safiye İnci ve Han'ın beraber uyuduğunu görünce ortalığı ayağa kaldırır. Uygar'ın yapacağı son hamle ise İnci'yi daha da zor durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

MASUMLARA APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu,

Farah Zeynep Abdullah,

Ezgi Mola,

Merve Dizdar,

Alper Saldıran,

Metin Çoşkun