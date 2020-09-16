MasterChef yemekleri! En güzel Tavuk kanat tarifi! Tavuk kanat tarifi nasıl yapılır?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tavuk kanat aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tavuk kanat tarifi nasıl yapılır? Tavuk kanat nedir? Tavuk kanat nasıl yapılır, Tavuk kanat yapılırken nelere dikkat edilir?

TAVUK KANAT TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

2 paket tavuk kanat

Sos malzemesi ; 3-4 diş (rende sarımsak, yarım limon, 2-3 tane defne yaprağı, 1 tutam kekik, 1 tutam biberiye, bir miktar tuz, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber,

TAVUK KANAT NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk kanatlarınızı güzelce yıkayın süzün. Sos malzemelerini derin bir kapta karıştırın. Yıkadığınız tavukları bu sosa ekleyip birbirlerine iyice karıştırın.

3-4 saat ağzını kapatıp buzdolabında dinlendirin. Yeterince bekledikten sonra bir teflon tava alın, 1-2 kaşık sıvı yağ ekleyin.

Sos da bekleyen tavuk kanatları bir bir elinize alın üstlerini çok üstten çok az şöyle bir sıyırarak tavaya dizin.

Tavanın altını yakıp ağzını kapatın, bir süre sulanarak pişsinler arada sırada tavuk kanatları alt üst edin suyunu çekmeye başladığında çok az suları kaldığında tavanızın ağzını açın iyice altlı, üstlü kızartın aynı mangal yapılmış gibi kıpkırmızı olacaklar. Afiyet olsun.