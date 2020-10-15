MasterChef yemekleri! En güzel Paella tarifi! Paella için gerekli malzemeler nelerdir? Paella nasıl yapılır?

Masterchef yemeklerinden Paella'nın tarifi çok merak ediliyor. Paella'nın hızlı şekilde yapılış tarifi sizlerle...

PAELLA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 adet rendelenmiş domates

100 gram karides

4 adet jumbo karides

6 adet kabuklu kum midyesi

2 su bardağı arborio pirinci

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 litre su, 4,5 su bardağı

Yarım çay kaşığı safran

2 adet kabuklu midye

1 çay bardağı bezelye

1 adet kalamar

1 çay kaşığı tuz

PAELLA NASIL YAPILIR? / PAELLA TARİFİ

Öncelikle zeytinyağını bir tencerede ısıtıyoruz. Ardından üstüne sarımsak, bezelye, kalamar, safran ve karidesleri ekleyip 5 dakika soteliyoruz.

Sonrasında domatesleri ve kırmızı toz biberleri üstüne ekliyoruz. Ardından pirinç, 1 litre su ve tuz ekliyoruz. Sonrasında midye ve karidesleri de ekliyoruz.

Son olarak kısık ateşte 25 dakika kadar pişiriyoruz. Böylelikle Paella hazırlanmış oluyor.

Afiyet olsun...