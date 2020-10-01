Masterchef yemekleri! En güzel Karides tarifi nedir? Karides nasıl yapılır? Karides için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef Türkiye programında yarışmacılar bugün 1 Ekim 2020 Perşembe günü karides yemeği yaptılar. En güzel yemek için kıyasıya mücadele etmektedirler. Peki karides nasıl yapılır? Masterchef karides tarifi nedir? Karides yapımı püf noktaları nelerdir?

KARİDES İÇİN GEREKLİ MALZEMELER (JUMBO KARİDES)

1 çay bardağı galeta unu

Yarım çay bardağı süt

1 çay bardağı mayonez

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 adet Kornişon Turşu

1 çay bardağı

Hindistan Cevizi (rendelenmiş)

KARİDES TARİFİ

Öncelikle tartar sos için zar şeklinde doğranmış kornişon turşuyu mayonezi, kapari tanelerini ve ince kıyılmış jalapone biberi, bir kasede karıştırın. Sosunuz artık hazır.

Ardından jumbo karidesleri kızartmak için karbonatı, toz biberi ve unu bir kasede karıştırın.

Ayrı bir kasede de yumurtayı ve sütü çırpın.

Sıvı malzeme ile katı malzemeyi birleştirerek bulamaç yapın.

Jumbo karidesleri önce bulamaca, sonra da rendelenmiş Hindistan Cevizi'ne batırın. Kızgın yağda karidesleri kızartın. Karideslerin fazla yağını alması için kağıt bir havlu üzerine kızarttığınız karidesleri alın.

Karidesleri tartar sos eşliğinde servis yapın.

Afiyet olsun...

EN GÜZEL KADAYIFLI KARİDES TARİFİ

Malzemeler:

100 ml zeytinyağı

3 diş sarımsak

125 ml beyaz özel içecek

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

50 ml soya sosu

500gr kabukları ayıklanmış ama kuyrukları bırakılmış karides

250 gr tel kadayıfı

Marine için sos

KADAYIFLI KARİDES NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını, soya sosunu, özel içecek, sarımsağı, pul biberi karıştırıp karidesleri bunda en az 3 saat marine edin. Çiğ tel kadayıfını tek tek karideslerin etrafına sarın. Yağlı fırın tepsisine dizip 200 derecede ısıtılmış fırında kadayıflar kızarana dek 30-45 dakika pişirin.