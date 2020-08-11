MasterChef yemekleri! En güzel Jumbo karides tarifi! Jumbo karides nasıl yapılır?

Deniz ürünleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Jumbo karides, aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Jumbo karides tarifi nasıl yapılır? Jumbo karides nasıl yapılır, Jumbo karides yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Jumbo karides tarifi!

JUMBO KARİDES İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Karides ile çeşitli lezzetler hazırlamak mümkündür. En sevilen tariflerden biri olan tartar soslu çıtır jumbo karides, bu konuda tercih edebileceğiniz özel seçenek olarak öne çıkıyor?

Tartar Soslu Çıtır Jumbo Karides İçin Gerekli Malzemeler:

1 çay bardağı galeta unu

Yarım çay bardağı süt

1 çay bardağı mayonez

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 adetKornişon Turşu

1 çay bardağı Hindistan Cevizi (rendelenmiş)

Tartar Soslu Çıtır Jumbo Karides Tarifi:

Öncelikle tartar sos için zar şeklinde doğranmış kornişon turşuyu mayonezi, kapari tanelerini ve ince kıyılmış jalapone biberi, bir kasede karıştırın. Sosunuz artık hazır.

Ardından jumbo karidesleri kızartmak için karbonatı, toz biberi ve unu bir kasede karıştırın.

Ayrı bir kasede de yumurtayı ve sütü çırpın.

Sıvı malzeme ile katı malzemeyi birleştirerek bulamaç yapın.

Jumbo karidesleri önce bulamaca, sonra da rendelenmiş Hindistan Cevizi'ne batırın. Kızgın yağda karidesleri kızartın. Karideslerin fazla yağını alması için kağıt bir havlu üzerine kızarttığınız karidesleri alın.

Karidesleri tartar sos eşliğinde servis yapın. Afiyet olsun

Afiyet olsun.