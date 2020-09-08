MasterChef yemekleri! En güzel Ezogelin çorbası tarifi! Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası nedir? Ezo Gelin kimdir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Ezogelin çorbası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Ezogelin çorbası tarifi nasıl yapılır? Ezogelin çorbası nedir? Ezogelin çorbası nasıl yapılır, Ezogelin çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Ezogelin çorbası tarifi!Ezo Gelin kimdir?

EN GÜZEL EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Gerekli malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

Çeyrek su bardağı pirinç

Çeyrek su bardağı pilavlık bulgur

1 adet orta boy kuru soğan – iri yemeklik doğranmış

2 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

7 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Meyanesi için gerekli malzemeler

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

2 tutam kuru nane

Kırmızı toz biber

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Soğan ve sarımsağı iri bir şekilde yemeklik olacak şekilde doğrayalım.

Bir çorba tenceresine tereyağını alalım ve eritelim.

Önce soğanları sonra sarımsakları kavuralım.

Ardından yıkanmış mercimek, bulgur ve pirinci ekleyerek 1 - 2 tur daha karıştıralım.

Su, tuz ve karabiberi de ekleyelim.

Su kaynama noktasına gelene kadar yüksek ateşte, su kaynadıktan sonra ise altını kısıp arada bir karıştırarak pişirelim.

Başka bir tencereye ayçiçek yağını ekleyelim.

İyice ısınınca salçayı ekleyip bir tur çevirelim.

Ardından unu ekleyelim ve kavuralım.

Sıcak suyu ve baharatları ekleyerek, kıvam alana kadar karıştıralım.

Diğer tencerede bulunan bakliyatlar pişince, hazırladığımız meyaneyi bakliyatlar ile birleştirelim 1 taşım daha kaynatıp ocaktan alalım.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.

EZO GELİN HİKAYESİ

Ülkemizde her yöreye ait birçok lezzet vardır. Bazı lezzetlerin de öyle güzel hikayeleri vardır ki, yediğimiz yemek ayrı güzel hikayesi ayrı güzeldir.

Ezo gelinin hikayesi de Zöhre Kız ile hayat bulmuştur. 1909 yılında, Gaziantep'in Oğuzeli kasabasına bağlı Uruş köyünde doğan Zöhre Kız, güzelliğiyle bütün köye namını salmıştır. Güzelliğiyşe, Ezo yani "Güzel" diye anılır Zöhre. Güzeller güzeli Zöhre, evlenecek çağa geldiğinde aşık olur ve evlenir. Bu sefer güzelliğine bir de gelin adı takılır, "Ezo Gelin" olur.

Ezo Gelin sevdiği adamla evlenebilecek kadar şanslıdır. Hikayesi de epey şanslı başlar. Ezo için hayat fazlasıyla güzeldir, sevdiğiyle mutlu bir hayatı vardır. Lakin bütün efsanevi sevda hikayelerinde olduğu gibi bu mutluluk fazla uzun sürmez. Bu mutlulukta gözü olan ara bozucular, dedikoducular evliliği bozmaya çalışır. Ezo Gelin de ayrılmak zorunda kalır sevdiğinden. Artık Ezo'dur sadece.

6 yıl boyunca kimseyle evlenmeyen Ezo, her geçen gün daha da dillere destan bir güzelliğe sahip olur. Birçok talibi olur, nice aşığı gönlünü başkasına veremez bir daha. Lakin Ezo'yu kimse bir başkasıyla evlenmeye ikna edemez. Bir gün sonunda, ailesinin de baskısıyla olur der birine. Kendisini genç kızlığından bu yana seven teyze oğlu Memey ile yeniden yuva kurmak ister. Bu evlilik berder usulüne göre yapılır. Ezo'nun abisi de Memey'in kız kardeşi ile evlenir. Ezo'nun Memey'e "Olur" demesindeki sebeplerden biri de budur aslında.

Ezo, Memey'le evlendikten sonra yeniden Ezo Gelin olmuştur. Kendi gibi yüreği de güzel olan Ezo, Memey'le de çok iyi anlaşır. Memey, Türkmen oymağında yaşamaktadır. Birlikte Suriye'nin Celabrus ilçesinde yer alan Türkiye sınırındaki Kozbaş köyünde yaşamaları gerekir. Bu evlilikte, yüreğinde hiç bilmediği bir duygu oluşur Ezo'nun. Açlığı, yoksulluğu, aşkı bilen Ezo, gurbet denen hissi öğrenmiştir. Aşk acısının yerini derin bir memleket hasreti doldurmuştur.

1936 yılında Suriye'ye giden Ezo Gelin, 20 yıl sonra henüz 47 yaşındayken 1956 yılında hayata gözlerini yumar. Dönemin ince hastalığı verem ve memleket sevdası Ezo Gelin'i fazlasıyla yormuştur.

Ezo Gelin, güzelliği kadar hamaratlığıyla da bilinmektedir. Gaziantep'te, dul kaldığı senelerde, yoksul yaşamında evde olan malzemelerle birbirinden lezzetli tarifler çıkarırmış. İlk kez bu çorbayı malzemeleri karıştırarak yapmıştır.

Bir başka hikayeye göre ise, savaş zamanına dayanır. Ezo Gelin, kıtlık zamanında malzemeleri karıştırarak leziz bir tat ortaya çıkarır. Sonuç olarak, Ezo Gelin güzel olduğu kadar hamaratlığıyla da dikkat çekmiş ve nesillerdir şifa niyetine içilecek lezzetli bir tarif ortaya çıkarmıştır.

Zaman içerisinde ise şifa niyetine yapılan veya kebap öncesi mideyi hazırlayan çorbaya ezo gelin adı verilir.