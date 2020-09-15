MasterChef yemekleri! En güzel Adana Dürüm tarifi! Adana Dürüm tarifi nasıl yapılır?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Adana Dürüm aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Adana Dürüm tarifi nasıl yapılır? Adana Dürüm nedir? Adana Dürüm nasıl yapılır, Adana Ciğer yapılırken nelere dikkat edilir?

ADANA DÜRÜM TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

Yarım yemek kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, kimyon, toz biber, 500 gr kuzu ciğeri, 100 gr kuyruk yağı, yarım kilo soğan,

ADANA DÜRÜM NASIL YAPILIR?

Öncelikle ciğeri çok fazla zedelemeden rondodan geçirin. Kuyruk yağını da rondodan geçirin.

Ciğeri çok az suyla çevirerek pişirin. Sonra kuyruk yağını ilave edin, biraz kavrulunca ince ince doğradığımız soğanı da ilave edip karıştırın.

Soğanlar ölünce, salçayı, baharatlarını ilave edelim. İyice kavrulunca ocağı kapatıp, ekmekleri ikiye bölüp, önce kavurmayı doğradığımız salatayı dürüm yapıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.