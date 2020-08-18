MasterChef Uğur kimdir? MasterChef Uğur MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Uğur hayat hikayesi! MasterChef Uğur Instagram hesabı paylaşımları

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Uğur, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Uğur kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Uğur Yılmaz Deniz MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Uğur hayat hikayesi ve MasterChef Uğur Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Uğur'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef Uğur Yılmaz Deniz, 26 yaşında ve aşçı. MasterChef Türkiye'de Antalya'dan katılıyor. Yarışmaya başvurmadan önce Katar Doha'da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı. Lezzet konusunda başarılı olan ancak sunum tabağının geliştirmesi gerektiği söylenen yarışmacı evet oylarını alarak üst tura yükseldi.

MASTERCHEF UĞUR MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

MasterChef Türkiye'de üçlü düellolarda Uğur Yılmaz Deniz, Tanju Sarıdikmen ve İbrahim Şenel ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan Risotto yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Sürenin bitmesinin ardından şefler, hazırlanan yemeklerin tadına baktı ve değerlendirme yaptılar. Oybirliği ile verdikleri karar sonrasında Uğur Yılmaz Deniz'in günün kazananı olduğunu ve MasterChef'te final turuna kaldığını açıkladılar.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF UĞUR INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

"@uguryilmazdeniz" hesabından yapılan paylaşımlar: