MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları için veda etti

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında bu hafta Emir'in kaptan olduğu kırmızı takımdan 4, Eray'ın kaptan olduğu mavi takımdan da 2 yarışmacı eleme turuna kaldı.

İLK ELEMEDEN ÇIKTILAR

Emir, Sefa, Uğur, Esra, Tanya ve Berker, ilk eleme oyununda şeflerin verdiği safranı kullanarak en güzel yemeği yapmaya çalıştı. Şefler, tadım yaptıktan sonra en başarılı üç yarışmacıyı açıkladı. Eleme gecesinin ilk turunda en iyi yemeği yaparak elemeden çıkan ilk yarışmacı Emir oldu. Onu takip eden isimler ise Esra ve Sefa oldu.

AĞLAYARAK VEDA ETTİ

İkinci eleme oyunu için yeniden tezgahlarının başına geçen Uğur, Tanya ve Berker bu sefer de Danilo Şef'in imza yemeğini yapmaya çalıştı. Bu turda en başarılı tabağı hazırlayan Uğur oldu ve en az bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi.

Son kalan iki yarışmacı arasından daha zayıf tabak çıkaran Berker, MasterChef'ten elenen isim oldu. Yarışma hayallerine veda eden Berker ise gözyaşlarına hakim olamadı. Veda konuşması yapan Berker'in o halleri şeflere de duygusal anlar yaşattı.