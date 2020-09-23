Masterchef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları belli oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 61. bölümüyle ekrana geldi. MasterChef'te haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları, salaş balıkçı menüsünü yaparak dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı.

OYUNA AVANTAJLI BAŞLAYAN TAKIM KAZANDI

MasterChef son bölümdeki dokunulmazlık oyununda şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu takımlardan kırlangıç çorbası, levrek marin, istavrit tava, uskumru pilavı ve fırında helva yapmalarını istedi. MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan ve en başarılı tabakları çıkaran takım şeflerin oybirliği ile belirlendi. Oyuna avantajı başlayan mavi takım, 4-1'lik skorla MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIKTA MÜCADELE ETTİLER

Dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için siyah önlükleri giyip mutfağa girdiler. Bireysel dokunulmazlık istenen yemek Danilo Şef'in özel yemeği 'gizli orman' oldu. Şeflerin tadımı sonrası Berker ve Emir son ikiye kalan isimler oldu. Bu iki yarışmacı arasından şeflerin oybirliği ile gecenin en iyi tabağını hazırlayan Emir, dokunulmazlığın sahibi oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir, bir arkadaşını eleme potasına Özgül Coşar'ı gönderdi. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda son olarak oylama yapıldı. Bu oylama sonucunda en fazla oy verilen isim Esra oldu. Böylece Esra, altıncı haftanın ikinci eleme adayı oldu.