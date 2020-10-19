Ton balıklı makarnaya asıl lezzetini veren birkaç küçük dokunuşlardır. MasterChef ton balıklı makarna nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli ton balıklı makarna nasıl yapılır?En lezzetli ton balıklı makarna tarifi haberimizde.

MASTERCHEF TON BALIKLI MAKARNA YAPILIR?

Malzemeler ;

1 paket spagetti makarna

1 orta boy soğan

250 gr ton balığı konservesi

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2 rendelenmiş domates

tuz, karabiber, kırmızı toz biber

sarımsak

Yapılışı;

Soğanları ince ince kıyın.

Soğanlar tavada sıvı yağda pembeleşirken makarnayı 2 litre kaynar suda haşlamaya başlayın.

Soğanlar pembeleşince ince kıydığınız sarımsakları ekleyin. Biraz tavada çevirdikten sonra rendelenmiş domatesi ekleyin.

2 dakika pişirdikten sonra karabiber ve kırmızı toz biberi ilave edin.

Hemen ardından ton balığını ilave edip 1 dakika karıştın.

Makarnayı süzün.

Afiyet olsun

Bu karışımı makarna tenceresine alın ve makarna ile karıştırın.