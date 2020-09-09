MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, dün akşam dokunulmazlık oyunu ile ekrana geldi. Kırmızı takıma karşı oyun kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Mavi takımda yer alan Furkan ise şeflerin istediği yemeği tamamlayamadan jürilerin önüne çıkardı. Bu duruma çok sinirlenen Mehmet Yalçınkaya, Furkan'ı azarladı. Furkan'ın ağlayarak stüdyodan çıkmasının ardından Yalçınkaya tepki çekti.

AĞLAYARAK STÜDYOYU TERK ETTİ

Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, agresif tavırları ile MasterChef izleyicisinden tepki aldı. MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrasında tabağını, yetiştirememesine rağmen şeflerin önüne götüren yarışmacı Furkan Yalçın, Mehmet Şef'in sert sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. Şef Mehmet Yalçınkaya, tabağı görünce çok sinirlendi ve MasterChef'te tatlılarıyla nam salan Furkan'ı azarladı. Gözyaşlarını tutamayan Furkan Yalçın ise stüdyoyu terk etti.

"YAPTIĞINIZ AYIPTIR, GÜNAHTIR"

Birçok sosyal medya kullanıcısı izlediği görüntülerin ardından "Bazen bir yarışma olduğunu unutup kalp kırıyorsun Mehmet Şef", "Bu çocuğun ailesi var. Ayıptır günahtır" ve "Sırf reyting olsun diye adamı üzdünüz" yorumları yaptı.

İşte Mehmet Şef'e yapılan bazı yorumlar...