MasterChef'te dokunulmazlığını kazanan takım belli oldu! Bir takımın yarısı aday seçildi

TV8 ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 63. bölümüyle ekrana geldi. Temponun hiç düşmediği yarışmada kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemekleri yapıp dokunulmazlığı kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi.

HEZİMETE UĞRATTILAR

Takım dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan beyaz yada kırmızı renkteki ürünlerle yemek yapmalarını istedi. Takımlar tamamı kırmızı veya beyaz ürünlerle yapılacak çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüyü 45 dakika içinde tamamlamaya çalıştı. MasterChef Türkiye'de mavi takım beyaz ürünlerle yarışmayı seçti. Kırmızı takım ise kırmızı renkteki gıda ürünleriyle yemek yaptı. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununu Uğur'un kaptan olduğu mavi takım 4-1'lik skorla Emir'in kaptan olduğu kırmızı takımı hezimete uğrattı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için şef Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı şıhıl mahşi yemeğini yapmaya çalıştı. Dokunulmazlığın sonunda ise kazanan isim Berker oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Berker eleme potasına Eray'ı gönderdi. Takım oylamasında ise Ayyüce eleme potasına gönderildi.

Böylelikle bu haftanın ilk dört eleme adayı Özgül, Esra, Eray ve Ayyüce oldu.