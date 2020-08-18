MasterChef Tanya kimdir? MasterChef Tanya MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Tanya hayat hikayesi! MasterChef Tanya Instagram hesabı!

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Tanya, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Tanya kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Tanya Kilitkayalı MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Tanya hayat hikayesi ve MasterChef Tanya Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Tanya'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

MASTERCHEF TANYA MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

MasterChef Türkiye'de günün üçüncü grubunda Tanya Kilitkayalı, İsmail Tezel Çotuk ve Aycan Afacan yer alıyordu. Şefler, bu gruptan İspanyol soğuk çorbası olan Gazpachoyapmalarını istedi. Bu yemek için yarışmacılara 15 dakika süre tanındı. Yapılan yemeklerin tadına bakan şefler, oybirliği ile Tanya Kilitkayalı'nın MasterChef Türkiye'de final turuna çıktığını açıkladı.

MasterChef Tanya, elemelerden geçerek son 16'ya kaldı.

MASTERCHEF TANYA INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

"@tanyakilitkayali" hesabından yapılan paylaşımlar: